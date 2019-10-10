HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Yatırım stratejisine ilişkin detaylar Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer almaktadır.Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 08.12.2017 Tarih ve 1 Nolu Kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792114BIST