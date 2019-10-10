HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:02
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Yatırım stratejisine ilişkin detaylar Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer almaktadır.
Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 08.12.2017 Tarih ve 1 Nolu Karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792114
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0465
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8993
En Düşük
5,8233
18:056,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0697
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,5167
En Düşük
6,4139
18:05281,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 281,83
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12