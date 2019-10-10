HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde, en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Bu nedenle yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.
Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.
Fon portföyünün en fazla %20'si oranında, Türk Lirası ve Döviz cinsi katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Türkiye'de ihraç edilen gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir.
Fon yönetiminde, sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792115
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