HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, Rehber'in "Standart Fonlara İlişkin Esaslar" bölümünde belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon ‘'Katılım Fonu'' niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerinin yanı sıra Danışma Kurulu'nun görüşlerine uyulur.Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.Fon portföyünde yer alabilecek varlıkların asgari ve azami sınırları izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilmiştir.Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792117BIST