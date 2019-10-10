HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:05
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyü, Rehber'in "Standart Fonlara İlişkin Esaslar" bölümünde belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyünde yer alabilecek varlıkların asgari ve azami sınırları izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilmiştir.
Fon portföyüne dâhil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792121
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