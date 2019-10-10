HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:06
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında en az yüzde yirmisi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792124
BIST
15:2098.255
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -1.393,75
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.184
15:205,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8615
15:206,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
15:20285,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,10
|Açılış
|: 285,31
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63