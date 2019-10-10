HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir.Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise kira sertifikaları, katılma hesapları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamakta ve altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca Fon TL, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir.Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792125BIST