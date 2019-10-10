HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen değişken fondur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.Değişken fon, yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen ve değişen piyasa koşullarına göre fon dağılım değişikliği yapmayı tercih etmeyen katılımcılar için uygun bir fondur.Fonun yatırım yaptığı varlıkların fiyat dalgalanmaları düşük olduğundan fonun risk değeri 1-2 olarak belirlenmiştir.Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792127BIST