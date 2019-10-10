HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:09
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri bu fonda yatırıma yönlendirilir.
Fon portföyüne katılım esaslarına uygunluk açısından ihraççının icazet almış olduğu sermaye piyasası araçları Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde dahil edilecektir. Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 1,5 08.12.2017 Tarih ve 1 Nolu Karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792128
BIST
17:5798.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -836,47
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:575,8527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:576,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4432
17:57281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,27