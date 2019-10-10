HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri bu fonda yatırıma yönlendirilir.Fon portföyüne katılım esaslarına uygunluk açısından ihraççının icazet almış olduğu sermaye piyasası araçları Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde dahil edilecektir. Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 1,5 08.12.2017 Tarih ve 1 Nolu Kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792128BIST