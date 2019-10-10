HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden 2.4. maddesinde yer alanların tamamına veya bir kısmına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1 15.06.2017 Tarih ve 1 Nolu Kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792130BIST