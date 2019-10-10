HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:11
değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 3 15.06.2017 Tarih ve 1 Nolu Karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792133
BIST
17:5798.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -836,47
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:575,8527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:576,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4432
17:57281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,27