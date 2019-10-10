HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 3 15.06.2017 Tarih ve 1 Nolu Kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792133BIST