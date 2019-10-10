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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.10.2019 15:12
GÜNCEL HABERLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin tamamına veya bir kısmına yatırır.
Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.
Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etme amacı gütmez. Fon yönetiminde amaç, sermaye kazancı elde etmektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Bu çerçevede fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilmiş kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları (TL/Döviz) ve katılım yatırım fonlarına yer verilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.


Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 3 15.06.2017 Tarih ve 1 Nolu Karar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792136


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