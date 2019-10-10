HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak kamunun dış borçlanma senetlerine yatırılarak, faiz geliri elde edilmesi hedeflenir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792141BIST