HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 15:15
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak kamunun dış borçlanma senetlerine yatırılarak, faiz geliri elde edilmesi hedeflenir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792141
BIST
17:5798.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -836,47
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:575,8527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0189
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:576,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4432
17:57281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,27