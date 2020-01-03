HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerkan ANIL 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıHamit Kütük 15.04.2019 Devam-2019 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2019-1996 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıFuat Bora Doğanay 15.08.2016 Devam-2019 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2018-2016 KT Portföy Yönetimi .A.Ş. Pazarlama Müdürü Yardımcısı 2016-2014 Bizim Menkul Değerler 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807445BIST