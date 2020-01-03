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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.01.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan ANIL 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kütük 15.04.2019 Devam-2019 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2019-1996 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Fuat Bora Doğanay 15.08.2016 Devam-2019 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2018-2016 KT Portföy Yönetimi .A.Ş. Pazarlama Müdürü Yardımcısı 2016-2014 Bizim Menkul Değerler 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807445


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