HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,36Varsa İade Tutarı (TL)35246,03Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)36560,1Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 3,46AçıklamalarFON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808313BIST