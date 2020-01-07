HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.01.2020 15:58
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,39
Varsa İade Tutarı (TL)
97872,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
119085,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 5,62
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808337
BIST
16:40112.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.565,59
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:405,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:406,6721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0147
|Açılış
|: 6,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:40301,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,50
|Açılış
|: 301,21
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,11
|32.880.367
|% 17,91
|
|BRYAT
|66,85
|10.595.881
|% 16,56
|
|DERAS
|4,06
|82.380.044
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,90
|85.101.752
|% 13,42
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.690.590.261
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|411.472.061
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.132.779
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,20
|269.261.009
|% 0,33
|
|KRDMD
|2,64
|213.409.867
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.132.779
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.690.590.261
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,41
|133.621.572
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,64
|213.409.867
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,90
|138.284.045
|% 4,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8181
|7,8573
|% -0,27
|
|Frank
|6,1305
|6,1674
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,14
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-12,52
|
|Yarım
|961
|985
|-6,06
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|