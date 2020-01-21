HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.01.2020 11:24
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyüne, fon portföy değerinin %10'unu aşmaması kaydıyla vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Vaad Sözleşmeleri'nin karşı tarafı olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından AAA(tur) olan ulusal uzun vadeli derecelendirme notu 20.06.2019 tarihi itibariyle AA (tur) olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813705
BIST
15:40123.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 422,98
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:405,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:406,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5934
En Düşük
6,5455
15:40297,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,74
|Açılış
|: 297,00
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.499.918
|% 18,48
|
|QNBFB
|89,35
|6.024.692
|% 14,99
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|THYAO
|14,88
|1.282.999.611
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,47
|1.012.811.353
|% 3,23
|
|PETKM
|4,12
|545.811.911
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,73
|364.809.752
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.736.630
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,47
|1.012.811.353
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,73
|364.809.752
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.736.630
|% 1,72
|
|ODAS
|1,87
|252.588.614
|% 5,28
|
|PETKM
|4,12
|545.811.911
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7219
|7,7607
|% 0,60
|
|Frank
|6,1044
|6,1412
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,58
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-1,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:53XU100
Endeks 123, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 660.00 milyon TL de
-
15:53KFEIN
Yüzde 5.17 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 632, 069 adet işlem
-
15:52BURCE
Yüzde 14.91 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 187 adet işlem
-
15:51AVGYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 109, 385 adet işlem
-
15:50RODRG
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 282 adet işlem