HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyüne, fon portföy değerinin %10'unu aşmaması kaydıyla vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Vaad Sözleşmeleri'nin karşı tarafı olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından AAA(tur) olan ulusal uzun vadeli derecelendirme notu 20.06.2019 tarihi itibariyle AA (tur) olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813705BIST