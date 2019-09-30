HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
30.09.2019 16:47
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789234
BIST
11:11104.756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -277,45
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:115,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0416
|Açılış
|: 5,6760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:116,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:11266,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,64
|Açılış
|: 266,78
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73