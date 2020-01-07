HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRİSK DEĞERİ DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808256BIST