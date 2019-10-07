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***HALKB* *AKFEN* *GLYHO* *TFNVK* *ISMEN* *BOLUC* *ISFAK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

07.10.2019 17:30
GÜNCEL HABERLER

***HALKB******AKFEN******GLYHO******TFNVK******ISMEN******BOLUC******ISFAK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, BOLUC, GLYHO, ISFAK, ISMEN, TFNVK, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH12015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BOLUC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD12012 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD72016 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFAE1919 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1958 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2019 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE1929 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2019 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE1929 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE1937 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2019 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790953


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