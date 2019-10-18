***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.10.2019 16:20
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHALA1980
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/10/2019
Vadesi (Gün)
49
İtfa Tarihi
06/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793926
BIST
17:1098.440
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.543,34
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:105,7921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
17:106,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
17:10277,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,32
|Açılış
|: 277,15
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59