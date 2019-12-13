***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.12.2019 15:10
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL22069
Nominal Değer (TL)
156.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/12/2019
Vadesi (Gün)
60
İtfa Tarihi
11/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803391
BIST
16:47110.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 816,61
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:475,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8077
En Düşük
5,7699
16:476,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4889
En Düşük
6,4332
16:47274,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 274,27
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|KSTUR
|25,52
|28.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|DIRIT
|0,77
|470.255
|% -9,41
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|TUPRS
|121,60
|219.220.515
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,46
|208.327.261
|% 0,41
|
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|TSKB
|1,16
|55.276.013
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
|