***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.01.2020 16:59
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL12110
Nominal Değer (TL)
151.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/01/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
11/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812110
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,18
|Açılış
|: 292,69
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.069.598
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.887.235
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.744.075
|% 19,93
|
|HUBVC
|25,22
|105.407.200
|% 19,87
|
|RYSAS
|6,88
|140.607.387
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.768.224
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,42
|152.430.750
|% -4,74
|
|AKSUE
|15,02
|15.285.869
|% -4,33
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|680.657.638
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|516.842.193
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|479.842.106
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|318.243.052
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6063
|7,6445
|% -0,57
|
|Frank
|6,0216
|6,0579
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,30
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,43
|
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