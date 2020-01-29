***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.01.2020 16:33
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL42034
Nominal Değer (TL)
81.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
31/01/2020
Vadesi (Gün)
69
İtfa Tarihi
07/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815163
BIST
17:13119.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 67,71
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:135,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:136,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:13300,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,00
|Açılış
|: 300,78
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.250.198
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.184.888
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,98
|13.161.721
|% 16,66
|
|OYLUM
|6,42
|49.800.222
|% 12,83
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,50
|21.407.719
|% -18,57
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,82
|50.875.635
|% -14,37
|
|THYAO
|14,16
|1.053.136.354
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|PETKM
|4,04
|518.302.624
|% -1,22
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,18
|467.658.066
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,88
|344.244.666
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% 0,12
|
|Frank
|6,0795
|6,1161
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,20
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-2,25
|
|Yarım
|959
|983
|-1,08
|
|Çeyrek
|481
|492
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:26YYAPI
Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 951, 671 adet işlem
-
17:25GUBRF
Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 01 artarak (% 0.02 ) 113, 459
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, EGCEY, BEYAZ, EGCYH, COSMO
-
17:24
BEYAZ, EGCEY, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında