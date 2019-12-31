***HALKB* *BRKT* *AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
31.12.2019 15:43
***HALKB******BRKT******AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, BRKT, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2019 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL62811 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 31/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806151
BIST
16:06114.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,80
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:065,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
16:066,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:06290,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 290,90
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,14
|18.996.398
|% 14,61
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,64
|80.673.609
|% 12,11
|
|KLGYO
|3,79
|158.365.473
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.989.442
|% -8,87
|
|THYAO
|14,42
|1.017.726.784
|% 0,77
|
|ASELS
|20,94
|654.275.423
|% 2,25
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.479.306
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ODAS
|2,08
|244.252.757
|% 4,52
|
|KARSN
|1,58
|173.507.762
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,04
|113.715.695
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8685
|% 0,76
|
|Frank
|6,1370
|6,1740
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,04
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,21
|
|Yarım
|927
|951
|4,94
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:20ADANA
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 276 adet işlem
-
16:19YGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 522, 520 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, TCELL
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 48 artarak (% 0.00 ) 109, 085
-
16:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, EGCEY, KLGYO, EGCYH, EGCYO