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***HALKB* *BRKT* *AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

31.12.2019 15:43
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******BRKT******AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, BRKT, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2019 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL62811 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 31/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806151


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 17.994.986 % 19,89  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,14 18.996.398 % 14,61  
IHEVA 3,05 4.036.110 % 12,96  
KLMSN 20,64 80.673.609 % 12,11  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8292 7,8685 % 0,76  
Frank 6,1370 6,1740 % 0,40  
Riyal 1,5816 1,5895 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 6,04  
Altın Gr. 291 291 1,23  
Cumhuriyet 1.927 1.956 11,00  
Tam 1.918 1.966 10,21  
Yarım 927 951 4,94  
Çeyrek 465 475 2,47  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,11  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 66,03 66,03 -0,62  
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