***HALKB* *BRKT* *AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***HALKB******BRKT******AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, BRKT, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2019 İtfaAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL62811 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 31/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806151BIST