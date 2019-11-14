***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 0 52.631 -679.695 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857Yeni Bakiye1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 0 52.631 -679.695 0 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.764 0 -6.000 0 -55.133 449.272 0 0 0 0 2.228.494 2.612.869 18.358 2.631.227Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 3 0 54.285 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.428 2.709 0 45.569 13.910 59.479Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.812.755 0 -8.392 -957 -9.349Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 -2.521 -188.795Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.626.481 0 177.882 1.564 179.446Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.227.499 2.249.882 -10.744 13.303 0 -2.502 -230.423 0 0 20.874.338 1.007.877 2.228.494 28.647.464 241.439 28.888.903Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -3.383 284.432 0 0 0 0 1.178.486 1.459.535 17.943 1.477.478Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -253.858 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -116.436 64.723 0 -301.561 13.531 -288.030Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.740 0 974.197 2.463.605 8.624 18.272 0 -4.837 91.654 0 0 24.012.155 419.275 1.178.486 30.451.171 279.517 30.730.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER102.814.249 127.224.607 230.038.856 70.479.149 89.431.738 159.910.887GARANTİ VE KEFALETLER(1) 40.117.409 48.103.037 88.220.446 36.985.278 46.684.697 83.669.975Teminat Mektupları37.736.869 37.434.179 75.171.048 34.982.709 36.415.106 71.397.815Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.947.367 10.943.479 12.890.846 1.982.722 12.444.947 14.427.669Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 80.273 80.273 0 64.120 64.120Diğer Teminat Mektupları35.789.502 26.410.427 62.199.929 32.999.987 23.906.039 56.906.026Banka Kredileri9.390 6.511.580 6.520.970 11.845 7.038.415 7.050.260İthalat Kabul Kredileri0 35.834 35.834 0 94.572 94.572Diğer Banka Kabulleri9.390 6.475.746 6.485.136 11.845 6.943.843 6.955.688Akreditifler25.132 4.041.054 4.066.186 119.895 3.110.315 3.230.210Belgeli Akreditifler25.132 4.041.054 4.066.186 119.895 3.110.315 3.230.210Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.346.018 116.224 2.462.242 1.870.829 120.861 1.991.690Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER26.508.219 6.933.368 33.441.587 24.243.741 3.598.496 27.842.237Cayılamaz Taahhütler(1) 26.215.389 4.827.056 31.042.445 24.091.603 2.105.823 26.197.426Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.768.303 3.964.552 6.732.855 807.737 1.228.932 2.036.669Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri200.000 0 200.000 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.122.454 569.841 2.692.295 4.159.896 530.684 4.690.580Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.111.617 0 3.111.617 2.661.413 0 2.661.413İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri78.096 0 78.096 65.280 0 65.280Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri13.896.843 57.689 13.954.532 12.674.648 54.296 12.728.944Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri29.458 0 29.458 31.409 0 31.409Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.008.618 234.974 4.243.592 3.691.220 291.911 3.983.131Cayılabilir Taahhütler292.830 2.106.312 2.399.142 152.138 1.492.673 1.644.811Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 1.157.627 1.157.627 0 1.137.584 1.137.584Diğer Cayılabilir Taahhütler292.830 948.685 1.241.515 152.138 355.089 507.227TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR36.188.621 72.188.202 108.376.823 9.250.130 39.148.545 48.398.675Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler36.188.621 72.188.202 108.376.823 9.250.130 39.148.545 48.398.675Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.639.625 4.158.287 5.797.912 1.805.572 5.242.539 7.048.111Vadeli Döviz Alım İşlemleri853.735 2.196.197 3.049.932 1.553.375 3.067.752 4.621.127Vadeli Döviz Satım İşlemleri785.890 1.962.090 2.747.980 252.197 2.174.787 2.426.984Para ve Faiz Swap İşlemleri28.048.134 57.864.237 85.912.371 5.146.767 28.105.082 33.251.849Swap Para Alım İşlemleri434.290 28.569.175 29.003.465 1.012.983 7.070.935 8.083.918Swap Para Satım İşlemleri27.613.844 3.279.360 30.893.204 4.133.784 3.641.263 7.775.047Swap Faiz Alım İşlemleri0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442Swap Faiz Satım İşlemleri0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.313.892 2.216.048 3.529.940 2.297.791 3.561.455 5.859.246Para Alım Opsiyonları656.968 1.108.017 1.764.985 1.148.905 1.780.728 2.929.633Para Satım Opsiyonları656.924 1.108.031 1.764.955 1.148.886 1.780.727 2.929.613Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri5.186.970 4.706.349 9.893.319 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri2.474.772 2.353.175 4.827.947 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri2.712.198 2.353.174 5.065.372 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.243.281 3.243.281 0 2.239.469 2.239.469EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.128.277.062 340.414.155 1.468.691.217 957.578.147 312.632.590 1.270.210.737EMANET KIYMETLER526.838.744 48.616.973 575.455.717 435.748.450 42.655.486 478.403.936Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler201.662.440 1.344.051 203.006.491 164.714.542 1.017.194 165.731.736Tahsile Alınan Çekler14.957.158 28.547.880 43.505.038 15.459.699 26.465.087 41.924.786Tahsile Alınan Ticari Senetler256.496.784 6.529.761 263.026.545 239.248.814 5.578.699 244.827.513Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.140.582 795.940 3.936.522 4.281.053 486.438 4.767.491Emanet Kıymet Alanlar50.581.780 11.399.341 61.981.121 12.044.342 9.108.068 21.152.410REHİNLİ KIYMETLER601.438.318 291.797.182 893.235.500 521.829.697 269.977.104 791.806.801Menkul Kıymetler6.312.642 896.967 7.209.609 5.910.919 772.952 6.683.871Teminat Senetleri7.251.067 1.268.585 8.519.652 7.602.929 1.172.031 8.774.960Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul449.710.078 239.498.406 689.208.484 384.296.983 225.968.770 610.265.753Diğer Rehinli Kıymetler119.078.851 39.700.476 158.779.327 76.479.920 39.614.525 116.094.445Rehinli Kıymet Alanlar19.059.867 10.432.748 29.492.615 47.513.134 2.448.826 49.961.960KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.231.091.311 467.638.762 1.698.730.073 1.028.057.296 402.064.328 1.430.121.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-3.637.554 -6.392.579Alınan Faizler31.675.999 21.612.072Ödenen Faizler-28.499.523 -16.746.457Alınan Temettüler14.393 12.833Alınan Ücret ve Komisyonlar2.962.517 1.940.288Elde Edilen Diğer Kazançlar2.559.528 1.572.045Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.122.968 1.092.425Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.329.801 -1.893.388Ödenen Vergiler-458.949 -679.321Diğer-10.684.686 -13.303.076Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.332.340 9.850.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış79.076 -53.945Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-47.681 -15.413Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-44.911.173 -63.307.247Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.731.641 2.793.028Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-6.307.867 11.239.056Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)41.617.721 34.652.741Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.306.753 2.744.550Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)22.940.658 21.797.891Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.694.786 3.458.082YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-19.059.163 -15.250.601İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-109.320 -310.406Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)39.375 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-276.766 -941.604Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller319.326 166.196Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.731.110 -9.708.166Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.856.304 4.663.002Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.775.673 -14.535.078Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar4.615.276 5.411.448Diğer3.425 4.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.263.435 4.335.344Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.152.914 7.280.577Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.471.938 -2.756.438İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -188.795Kiralamaya İlişkin Ödemeler-155.157 0Diğer-262.384 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.160.296 6.871.944Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.940.646 -585.231Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.448.586 27.122.191Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.507.940 26.536.960Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.196.429 2.246.852DİĞER KAPSAMLI GELİRLER281.049 384.375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -9.764Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -4.262Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -6.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 498Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar281.049 394.139Yabancı Para Çevrim Farkları-3.383 -55.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri303.469 530.824Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.037 -81.552TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.477.478 2.631.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.816.090 40.598.366 65.414.456 21.452.260 39.789.022 61.241.282Nakit ve Nakit Benzerleri2.628.962 34.842.024 37.470.986 4.215.704 36.559.750 40.775.454Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 2.213.920 31.237.089 33.451.009 3.983.094 31.596.630 35.579.724Bankalar(3) 365.561 3.605.085 3.970.646 181.392 4.964.779 5.146.171Para Piyasalarından Alacaklar61.690 0 61.690 65.318 0 65.318Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.209 -150 -12.359 -14.100 -1.659 -15.759Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 14.433.405 27.472 14.460.877 14.516.355 22.580 14.538.935Devlet Borçlanma Senetleri14.414.449 22.219 14.436.668 14.415.482 21.455 14.436.937Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 5.253 5.253 74 1.125 1.199Diğer Finansal Varlıklar18.956 0 18.956 100.799 0 100.799Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 7.753.592 4.581.599 12.335.191 2.720.192 2.144.620 4.864.812Devlet Borçlanma Senetleri7.170.954 4.462.495 11.633.449 2.579.303 2.058.759 4.638.062Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler31.216 119.104 150.320 24.793 85.861 110.654Diğer Finansal Varlıklar551.422 0 551.422 116.096 0 116.096Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 131 1.147.271 1.147.402 9 1.062.072 1.062.081Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı131 1.147.271 1.147.402 9 1.062.072 1.062.081Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)262.294.139 111.149.469 373.443.608 212.632.972 102.399.552 315.032.524Krediler(5) 217.173.716 91.226.776 308.400.492 173.737.859 89.093.926 262.831.785Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 992.536 2.304.692 3.297.228 1.021.724 2.465.872 3.487.596Faktoring Alacakları1.729.792 30.157 1.759.949 1.277.726 139.535 1.417.261İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 52.886.631 18.080.804 70.967.435 45.172.546 11.158.799 56.331.345Devlet Borçlanma Senetleri52.825.017 18.080.804 70.905.821 45.110.909 11.158.799 56.269.708Diğer Finansal Varlıklar61.614 0 61.614 61.637 0 61.637Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.488.536 -492.960 -10.981.496 -8.576.883 -458.580 -9.035.463SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 147.870 0 147.870 9.593 0 9.593Satış Amaçlı147.870 0 147.870 9.593 0 9.593Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI88.124 436.285 524.409 84.321 431.547 515.868İştirakler (Net)(7) 30.978 436.285 467.263 27.175 431.547 458.722Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler19.876 436.285 456.161 17.823 431.547 449.370Konsolide Edilmeyenler11.102 0 11.102 9.352 0 9.352Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 57.146 0 57.146 57.146 0 57.146Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar57.146 0 57.146 57.146 0 57.146Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.499.727 191.536 7.691.263 4.514.930 124.956 4.639.886MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)144.581 34.896 179.477 149.098 34.313 183.411Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer144.581 34.896 179.477 149.098 34.313 183.411YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 1.048.549 6.029 1.054.578 967.406 5.995 973.401CARİ VERGİ VARLIĞI589 4.666 5.255 19.860 6.183 26.043ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 74.111 3.109 77.220 95.326 3.019 98.345DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 5.168.537 649.502 5.818.039 4.406.874 1.094.449 5.501.323VARLIKLAR TOPLAMI301.282.317 153.073.858 454.356.175 244.332.640 143.889.036 388.221.676YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 143.033.384 143.098.622 286.132.006 137.508.551 113.070.969 250.579.520ALINAN KREDİLER(3) 1.569.427 12.480.411 14.049.838 1.286.624 13.987.856 15.274.480PARA PİYASALARINA BORÇLAR52.896.644 5.234.092 58.130.736 32.815.996 5.402.273 38.218.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 8.697.059 9.945.611 18.642.670 4.321.374 12.024.839 16.346.213Bonolar5.840.734 0 5.840.734 2.164.993 0 2.164.993Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.088.823 0 2.088.823 1.951.469 0 1.951.469Tahviller767.502 9.945.611 10.713.113 204.912 12.024.839 12.229.751FONLAR2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 44.399 754.004 798.403 16 410.323 410.339Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı44.399 754.004 798.403 16 410.323 410.339Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.151 4 4.155 2.310 107 2.417KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 491.592 131.108 622.700 85 0 85KARŞILIKLAR(8) 3.979.323 60.192 4.039.515 4.153.786 13.000 4.166.786Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı916.032 9.305 925.337 915.732 10.886 926.618Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)2.598.935 46.972 2.645.907 2.215.153 0 2.215.153Diğer Karşılıklar464.356 3.915 468.271 1.022.901 2.114 1.025.015CARİ VERGİ BORCU(9) 1.103.675 5.999 1.109.674 729.532 8.140 737.672ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 374.777 2.152 376.929 453.608 2.152 455.760SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 2.030 0 2.030Satış Amaçlı0 0 0 2.030 0 2.030Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 6.012.408 5.653.033 11.665.441 6.182.084 0 6.182.084Krediler0 5.653.033 5.653.033 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.012.408 0 6.012.408 6.182.084 0 6.182.084DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 23.778.282 1.333.310 25.111.592 22.367.642 1.063.018 23.430.660ÖZKAYNAKLAR(11) 30.130.498 600.190 30.730.688 29.098.151 443.089 29.541.240Ödenmiş Sermaye1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000Sermaye Yedekleri1.013.937 0 1.013.937 1.267.795 0 1.267.795Hisse Senedi İhraç Primleri39.740 0 39.740 39.740 0 39.740Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri974.197 0 974.197 1.228.055 0 1.228.055Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.486.714 3.787 2.490.501 2.486.596 -105 2.486.491Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler141.786 -54.969 86.817 -39.253 -154.979 -194.232Kar Yedekleri23.664.169 347.986 24.012.155 20.490.940 329.114 20.820.054Yasal Yedekler2.459.822 29.703 2.489.525 2.009.871 8.868 2.018.739Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler21.157.205 104.574 21.261.779 18.433.927 104.574 18.538.501Diğer Kar Yedekleri47.142 213.709 260.851 47.142 215.672 262.814Kar veya Zarar1.299.686 298.075 1.597.761 3.400.708 263.783 3.664.491Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı179.948 239.327 419.275 808.240 199.604 1.007.844Dönem Net Kâr veya Zararı1.119.738 58.748 1.178.486 2.592.468 64.179 2.656.647Azınlık Payları274.206 5.311 279.517 241.365 5.276 246.641YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI275.057.447 179.298.728 454.356.175 241.795.910 146.425.766 388.221.676Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 36.167.590 25.551.578 12.784.424 10.356.246Kredilerden Alınan Faizler27.552.798 20.406.893 9.736.989 8.095.176Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler96.587 94.858 28.860 25.259Bankalardan Alınan Faizler339.547 403.569 79.795 187.994Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler21.904 34.525 13 9.970Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.582.537 4.134.451 2.743.649 1.825.309Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar14.160 13.806 3.851 6.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.151.686 177.730 403.512 93.771İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.416.691 3.942.915 2.336.286 1.725.090Finansal Kiralama Faiz Gelirleri239.294 215.792 82.066 91.364Diğer Faiz Gelirleri334.923 261.490 113.052 121.174FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -28.565.026 -18.825.180 -9.687.898 -8.109.444Mevduata Verilen Faizler-18.203.239 -13.325.231 -6.060.723 -5.533.381Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-418.216 -622.713 -151.433 -279.338Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.698.720 -3.658.659 -2.625.232 -1.758.607İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.967.771 -1.027.474 -765.746 -461.365Kiralama Faiz Giderleri-74.421 0 -24.201 0Diğer Faiz Giderleri-202.659 -191.103 -60.563 -76.753NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.602.564 6.726.398 3.096.526 2.246.802NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.980.913 1.352.619 689.180 482.941Alınan Ücret ve Komisyonlar2.962.517 1.929.528 1.023.500 710.787Gayri Nakdi Kredilerden702.557 421.282 238.139 167.895Diğer(11) 2.259.960 1.508.246 785.361 542.892Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-981.604 -576.909 -334.320 -227.846Gayri Nakdi Kredilere-3.626 -2.745 -1.205 -746Diğer(11) -977.978 -574.164 -333.115 -227.100TEMETTÜ GELİRLERİ14.393 12.833 482 170TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -2.655.026 36.178 -844.851 -55.098Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)193.207 21.212 161.256 5.725Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.211.517 2.346.552 -2.180.399 2.023.006Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-636.716 -2.331.586 1.174.292 -2.083.829DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.675.710 1.843.925 821.488 623.072FAALİYET BRÜT KÂRI10.618.554 9.971.953 3.762.825 3.297.887BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -3.299.264 -1.844.606 -708.045 -902.241DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -28.742 -165.913 -22.811 -62.577PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.297.493 -1.870.938 -870.006 -612.302DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -3.633.548 -3.296.842 -1.264.085 -1.209.767NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.359.507 2.793.654 897.878 511.000BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)25.004 22.343 8.677 8.543NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 1.384.511 2.815.997 906.555 519.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -188.082 -569.145 -310.502 -118.099Cari Vergi Karşılığı-264.825 -158.459 -175.194 -76.431Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-685.705 -1.396.677 -135.181 -626.728Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi762.448 985.991 -127 585.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 1.196.429 2.246.852 596.053 401.444DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 1.196.429 2.246.852 596.053 401.444Grubun Karı (Zararı)1.178.486 2.228.494 587.386 390.729Azınlık Payları Karı (Zararı)17.943 18.358 8.667 10.715Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,94278880 1,78279520 0,46990880 0,31258320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799004BIST