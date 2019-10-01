***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamı'nın YetkilendirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde 10 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ilave ana sermaye hesaplamasına veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi veya kredi kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789448BIST