***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.10.2019 17:51
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamı'nın Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde 10 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ilave ana sermaye hesaplamasına veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi veya kredi kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789448
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