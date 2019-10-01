***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı Tutarı DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarı değişikliğiYetkili Organ Karar Tarihi 01.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar01.10.2019 tarihli açıklamamızda belirtilen 10 milyar TL'lik ihraç tavan tutarı, 7 milyar TL olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789497BIST