***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.10.2019 20:31
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Tutarı Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarı değişikliği
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
01.10.2019 tarihli açıklamamızda belirtilen 10 milyar TL'lik ihraç tavan tutarı, 7 milyar TL olarak düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789497
BIST
11:08104.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 383,14
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:085,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:086,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:08273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,39
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26