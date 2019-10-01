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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.10.2019 20:31
GÜNCEL HABERLER

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Tutarı Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarı değişikliği

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 7.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
01.10.2019 tarihli açıklamamızda belirtilen 10 milyar TL'lik ihraç tavan tutarı, 7 milyar TL olarak düzeltilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789497


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