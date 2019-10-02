***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 226.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALE1911Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 226.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2019Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 226.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 04.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 04.07.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFTHALE1911 ISIN kodlu 226.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (02.10.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789586BIST