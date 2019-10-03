***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 284.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.10.2019Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALE1929Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 05.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 284.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.10.2019Kayıt Tarihi 02.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 284.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 05.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 05.07.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFTHALE1929 ISIN kodlu 284.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (03.10.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789835BIST