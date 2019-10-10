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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.10.2019 17:38
GÜNCEL HABERLER

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 290.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 105
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALA1949
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 1,6577
2 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019
3 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli, 290.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALA1949 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun birinci kupon oranı %1,6577 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 11.10.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792344


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