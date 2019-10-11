***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 257.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.10.2019Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALE1945Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.10.2019Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 257.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 01.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 02.08.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTHALE1945 ISIN kodlu 257.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (11.10.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792675BIST