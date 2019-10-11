***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 13.01.2020Vade (Gün Sayısı) 367Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL12014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.01.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 5.473.400 Evet2 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 5.473.400 Evet3 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 5.473.400 Evet4 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 10.01.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.01.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 367 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL12014 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon ödemesi bugün (11.10.2019) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792677BIST