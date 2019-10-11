***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 16:24
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracının Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 367
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL12014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 5.473.400 Evet
2 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 5.473.400 Evet
3 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 5.473.400 Evet
4 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 10.01.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.01.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 367 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL12014 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon ödemesi bugün (11.10.2019) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792677
BIST