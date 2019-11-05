***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2019 17:10
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Repo Endeksli-Getiri Korumalı Kuponlu Finansman Bonosu Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALK1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 2,4315 24.315.000 Evet
2 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 2,3013 23.013.000 Evet
3 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 2,3013 23.013.000 Evet
4 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 2,3013 23.013.000 Evet
5 06.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 2,3013
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2019 05.11.2019 06.11.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 15.05.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALK1913 ISIN kodlu Repo Endeksli – Getiri Korumalı Kuponlu Bono'nun beşinci kupon oranı %2,3013 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 06.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796633
BIST