***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 495.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.06.2020Vade (Gün Sayısı) 182Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL62016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 495.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.03.2020 19.03.2020 20.03.20202 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 182 gün vadeli, 495.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 20.12.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804444BIST