***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 290.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 105Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALA1949Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 1,6577 4.807.330 Evet2 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 1,4584 4.229.360 Evet3 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,287 3.732.300 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 290.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 05.09.2019 ve 19.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 06.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli, TRFTHALA1949 ISIN kodlu 290.000.000 Türk Lirası nominal değerli TLREF Türk Lirası Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosunun 3. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (20.12.2019) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804540BIST