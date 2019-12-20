***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 14:35
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 290.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 105
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALA1949
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 1,6577 4.807.330 Evet
2 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 1,4584 4.229.360 Evet
3 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,287 3.732.300 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 290.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.09.2019 ve 19.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 06.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli, TRFTHALA1949 ISIN kodlu 290.000.000 Türk Lirası nominal değerli TLREF Türk Lirası Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Halkbank Bonosunun 3. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (20.12.2019) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804540
BIST