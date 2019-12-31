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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.12.2019 11:39
GÜNCEL HABERLER



***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 427.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 173
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALA1923
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 427.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.12.2019
Kayıt Tarihi 30.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 427.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 11.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 11.07.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 173 gün vadeli, TRFTHALA1923 ISIN kodlu 427.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (31.12.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806085


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 12.535.853 % 19,89  
ADBGR 7,04 9.859.624 % 13,00  
INFO 8,90 2.323 % 10,83  
BALAT 1,24 57.309 % 9,73  
UMPAS 0,62 11.308 % 8,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7937 7,8328 % 0,30  
Frank 6,1189 6,1557 % 0,10  
Riyal 1,5814 1,5893 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.524 1.524 9,13  
Altın Gr. 292 292 1,97  
Cumhuriyet 1.930 1.959 14,00  
Tam 1.921 1.969 13,92  
Yarım 929 953 6,73  
Çeyrek 466 476 3,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,18  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,04  
B. Petrol 66,61 66,61 -0,04  
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