***HALKB* *ZORLF* *KARSN* *ISMEN* *BOLUC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HALKB******ZORLF******KARSN******ISMEN******BOLUC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BOLUC, ISMEN, KARSN, HALKB, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BOLUC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1966 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2019 İtfaKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE1911 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 İtfaKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE1911 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE1960 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1915 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793346BIST