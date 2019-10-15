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***HALKB* *ZORLF* *KARSN* *ISMEN* *BOLUC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

15.10.2019 17:25
GÜNCEL HABERLER

***HALKB******ZORLF******KARSN******ISMEN******BOLUC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BOLUC, ISMEN, KARSN, HALKB, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BOLUC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1966 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2019 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE1911 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE1911 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE1960 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 15/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1915 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



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