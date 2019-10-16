***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.09.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 950,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 636.560.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı ile 471.560.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 165.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793520BIST