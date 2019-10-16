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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

16.10.2019 17:07
GÜNCEL HABERLER

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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16/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 09.09.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 950,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 636.560.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı ile 471.560.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 165.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793520


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