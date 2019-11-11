***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
11.11.2019 15:37
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 950,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 636.560.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı ile 471.560.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 165.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı uyarınca verilen 636.560.000 TL ihraç tavanı içerisinde kalan 165.000.000 TL nominal tutarlık kısma kadar ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 07.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798034
BIST
16:22103.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 464,62
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:225,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7710
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|Önceki Kapanış
|: 5,7690
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5,7953
En Düşük
5,7599
16:226,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,3700
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|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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6,3951
En Düşük
6,3444
16:22271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,29
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|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.367.656
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,74
|3.056.140
|% -7,88
|
|MNDRS
|0,85
|32.301.532
|% -7,61
|
|FONET
|3,15
|14.049.652
|% -6,80
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|ASELS
|18,82
|309.412.171
|% -0,48
|
|GARAN
|9,86
|267.675.406
|% 0,72
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|137.338.933
|% -0,43
|
|HALKB
|5,82
|245.675.868
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,83
|
|Frank
|5,7834
|5,8183
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5339
|1,5416
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|2,79
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|4,94
|
|Yarım
|868
|890
|2,39
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,46
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Seans Raporu
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16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 23 artarak (% 0.42 ) 99, 572
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16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, METAL, OLMIP, UMPAS, IHGZT
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OSMEN, BOSSA, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 104 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 38 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem