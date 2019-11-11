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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.11.2019 15:37
GÜNCEL HABERLER

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bono ve/veya Tahvil İhracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 165.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda Genel Müdürlüğe verilen 950,000,000.-TL'ye kadar çeşitli tertip ve vadelerde tahvil bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu 636.560.000 TL olarak onaylanmış olup, ilk etapta tarafımıza Kurulun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı ile 471.560.000 TL nominal değerli borçlanma araçları ihracı için onay verilmiş, geriye kalan 165.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulması koşuluyla onay verilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı uyarınca verilen 636.560.000TL ihraç tavanı içerisinde kalan 165.000.000 TL nominal tutarlık kısma kadar ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 07.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk ek ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798035


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Tam 1.798 1.843 7,96  
Yarım 869 892 3,85  
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