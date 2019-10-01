***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 941.029.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2020Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK12019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 0,96075Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar941.029.000.- TL ihraç tav