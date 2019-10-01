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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2019 17:59
GÜNCEL HABERLER

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 941.029.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFK12019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 0,96075
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
941.029.000.- TL ihraç tav



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