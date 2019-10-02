***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHLFKE1915 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 941.029.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFKE1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 0,94465Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2019Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 03.07.2019 tarihinde TRFHLFKE1915 ISIN Kodu ile ihraç edilen 190.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 02.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.Ek Açıklamalar941,029,000.- TL ihraç tavanı dahilinde 02.10.2019 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789566BIST