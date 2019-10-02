***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2019 11:11
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHLFKE1915 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 941.029.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFKE1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 0,94465
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2019
Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 03.07.2019 tarihinde TRFHLFKE1915 ISIN Kodu ile ihraç edilen 190.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 02.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
941,029,000.- TL ihraç tavanı dahilinde 02.10.2019 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789566
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