***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 941.029.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.02.2020Vade (Gün Sayısı) 104Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK22018Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.000.000İhraç Fiyatı 0,96375Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar941.029.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 12.02.2020 vade sonu tarihli 136.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795421BIST