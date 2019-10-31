***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHLFKE1923 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 941.029.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFKE1923Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000İhraç Fiyatı 0,96744Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.10.2019Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 165.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 21.08.2019 tarihinde TRFHLFKE1923 ISIN Kodu ile ihraç edilen 165.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 31.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.Ek Açıklamalar941,029,000.- TL ihraç tavanı dahilinde 31/10/2019 vade sonu tarihli 165.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795781BIST