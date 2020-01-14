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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.01.2020 17:22
GÜNCEL HABERLER



***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 636.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFK52015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 0,9669
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
636.560.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 13.05.2020 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812445


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ALKA 6,76 15.253.065 % 19,86  
TKNSA 6,41 588.173.429 % 19,14  
QNBFL 172,50 914.387 % 15,00  
BURVA 15,50 1.394.780 % 14,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6276 7,6658 % 0,40  
Frank 6,0496 6,0861 % 0,57  
Riyal 1,5631 1,5709 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -4,67  
Altın Gr. 292 292 -0,29  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 -0,17  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,02  
B. Petrol 64,55 64,55 0,35  
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