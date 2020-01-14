***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 636.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK52015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 0,9669Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar636.560.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 13.05.2020 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812445BIST