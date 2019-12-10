***HALKS* *DIRIT* *FLAP* *ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
10.12.2019 16:42
***HALKS******DIRIT******FLAP******ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DIRIT, FLAP, HALKS, ITTFH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DIRIT 1 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MELEK ERTILAV 9.056,670
DIRIT 2 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E MIYESSER ÖZYURT 8.818,330
FLAP 3 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 112.091,250
HALKS 4 HALK SIGORTA A.S. E MAHIYE YEGENAGA 7.218,270
ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E HAKAN BAHADIR 150.000,000
ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E HAKAN BAHADIR 1.500.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802833
BIST
17:56108.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -680,75
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.181.083
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.140
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.324.138
|% 19,91
|
|AGYO
|2,02
|20.597.291
|% 18,82
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|54.356.680
|% -9,24
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.231.795.645
|% -0,80
|
|AFYON
|6,57
|485.338.265
|% -4,78
|
|TTKOM
|7,21
|432.741.626
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|370.744.120
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|288.858.596
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|255.563.671
|% 0,00
|
|AKENR
|1,08
|131.248.351
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.566.266
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.231.795.645
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|174.936.227
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,02
|
|Frank
|5,8577
|5,8930
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5420
|1,5497
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,88
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,08
|