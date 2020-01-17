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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.01.2020 16:18
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***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/01/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2020
Açıklama

Halk Sigorta Anomim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,00 olarak belirlenmiştir. 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzun ana başlıkları itibari ile dağılımı aşağıda verilmektedir.
Not: Sözleşmenin imza aşamasında olması sebebi ile bir önceki sözleşmeye ait tarihler girilmiştir. İmza işlemlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme tarihleri revize edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35
Alınan Not
95,01 93,58 89,37 84,19 90,02




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813391


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Yarım 938 962 6,61  
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