***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/01/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi17/01/2020Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/01/2020AçıklamaHalk Sigorta Anomim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,00 olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzun ana başlıkları itibari ile dağılımı aşağıda verilmektedir.Not: Sözleşmenin imza aşamasında olması sebebi ile bir önceki sözleşmeye ait tarihler girilmiştir. İmza işlemlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme tarihleri revize edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35Alınan Not95,01 93,58 89,37 84,19 90,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813391BIST