***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790084BIST