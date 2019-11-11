***HALKS* *TRCAS* *GRNYO* *SNGYO* *ISFIN* *YGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.11.2019 16:32
***HALKS******TRCAS******GRNYO******SNGYO******ISFIN******YGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler GRNYO, HALKS, ISFIN, SNGYO, TRCAS, YGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
GRNYO 1 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 22.205,000
GRNYO 2 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 77.795,000
HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E ALI RIZA YEGENAGA 16.413,170
ISFIN 4 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 7.949,000
ISFIN 5 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 142.051,000
SNGYO 6 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 70.000,000
TRCAS 7 TURCAS PETROL A.S. E MEHMET KEMAL TUNA 198.790,554
YGYO 8 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 100.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798045
BIST