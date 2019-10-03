***HAYAT* *AKMEN* *YKYAT* *HALKB* *SKBNK* *VAKVK* *GARAN* *SEKFA* *ISMEN* *TCRYT* *ENJSA* *DBAGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
03.10.2019 17:04
***HAYAT******AKMEN******YKYAT******HALKB******SKBNK******VAKVK******GARAN******SEKFA******ISMEN******TCRYT******ENJSA******DBAGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DBAGL, ENJSA, GARAN, HAYAT, ISMEN, SEKFA, SKBNK, TCRYT, HALKB, VAKVK, YKYAT, AKMEN
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İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM014Z7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JG15 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JG23 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JG98 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JGW2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JH48 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JH71 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHC2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHD0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHE8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHF5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHM1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHS8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHU4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHV2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHW0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHX8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JHY6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJ38 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJ46 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJC8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJD6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJF1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJG9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JJL9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JK35 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JKE2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JKF9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JKN3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JKX2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JL34 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JL59 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JL67 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JL83 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JLU6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JLV4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JLW2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JM66 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JME8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JMY6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JNE6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC1JNF3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33073 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33081 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33107 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33180 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33198 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331C9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331E5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331F2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331J4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331K2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331L0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331R7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331S5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331U1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331X5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331Y3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC331Z0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33230 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC332E3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC332K0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC332S3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33305 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33321 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33339 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC333C5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC333E1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC333H4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS75039 İSKONTOLU SERTİFİKA 03/10/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS75047 İSKONTOLU SERTİFİKA 03/10/2019 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014I7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014I7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014J5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014J5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014K3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014K3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01J60 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01JA2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01JG9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01JL9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01K91 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01KE2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01KK9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01L17 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01L82 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01LD2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01M99 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01MB4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01MS8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NC0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NH9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NY4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01O71 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OE4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OQ8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OR6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OS4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OU0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OV8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OW6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OX4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01OZ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01PN2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01QG4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01QH2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01QW1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/10/2019 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRSSKFHA1917 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBKE1917 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2019 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE1912 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE1929 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1913 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1913 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME1936 FİNANSMAN BONOSU 03/10/2019 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789985
BIST